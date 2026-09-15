Uluslararası çapta yürütülen yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, vücudunda yeterli D vitamini bulunmayan hastalar cerrahi müdahalelerin ardından çok daha zorlu bir iyileşme süreci geçiriyor. Meme kanseri ameliyatı olan 184 kadın hastanın verilerinin incelendiği çalışmada, D vitamini seviyesi düşük kişilerin operasyon sonrasındaki ilk 24 saat içinde orta ve şiddetli ağrı yaşama riskinin üç kat arttığı tespit edildi.

AĞRI KESİCİ KULLANIMI ARTIYOR

Ağrı eşiğinin düşmesi, hastaları bağımlılık riski taşıyan güçlü ilaçlara yöneltiyor. Araştırma raporunda, D vitamini yetersizliği çeken grubun ağrıyı kontrol altına alabilmek amacıyla fentanil ve tramadol gibi opioid türevi ağrı kesicileri daha yüksek dozlarda tükettiği aktarıldı. Bu yoğun ilaç kullanımının bir sonucu olarak, söz konusu hastalarda ameliyat sonrası mide bulantısı şikayetlerinin de belirgin oranda arttığı gözlemlendi.

AMELİYAT ÖNCESİ NE YAPILMALI?

Uzmanlar, D vitamininin bağışıklık sistemi ile vücudun ağrı işleme mekanizmaları üzerinde doğrudan düzenleyici bir rol üstlendiğini vurguluyor. Bu kapsamda, planlı bir ameliyata girecek hastaların operasyon öncesi rutin kan tahlillerinde D vitamini seviyelerine baktırması büyük önem taşıyor. Tespit edilecek olası bir eksikliğin basit takviyelerle giderilmesi, hem ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırıyor hem de ağır yan etkileri olan opioid türü ağrı kesicilere duyulan ihtiyacı azaltıyor.