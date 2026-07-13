​Alanya genelinde rutin hale gelen elektrik kesintileri, yaz sıcaklarıyla birleşince vatandaşlar için katlanılamaz bir hal aldı. Günün her saati yaşanan kesintiler nedeniyle ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazların bozulmasından endişe eden vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirerek tepki gösterdi.

​ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

​Kesintiler sadece elektronik cihazları değil, günlük yaşamı da ciddi şekilde aksatıyor. Yaşanan kesintilerden biri sırasında bir vatandaş, asansörde mahsur kalarak 20 dakika boyunca elektriğin geri gelmesini beklemek zorunda kaldı. Büyük korku ve panik yaşayan vatandaş, yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

​​Yaşanan plansız kesintilere artık tahammüllerinin kalmadığını belirten bölge sakinleri, şu ifadelerle yetkililere seslendi: "Planlı kesintilere alıştık ancak her saat başı yaşanan ve rutin hale gelen bu durum artık çekilir gibi değil. Biz tüketiciler olarak faturalarımızı gününde ödüyorsak, dağıtım şirketlerinden de yatırımlarını zamanında yapmalarını ve altyapıyı güçlendirmelerini bekliyoruz. Bu yaz sıcağında klimalarımızın, televizyonlarımızın ve diğer elektronik eşyalarımızın zarar görmesinden korkuyoruz. Artık bu mağduriyetin sona ermesini istiyoruz."

​Vatandaşlar, yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve altyapı eksikliklerinin bir an önce çözüme kavuşturulması için yetkilileri göreve davet etti.