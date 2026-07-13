​25 yılı aşkın süredir Türkiye’nin farklı noktalarında genç nesillerin eğitimine katkı sağlayan ve halen Alanya’da görevine devam eden Ramazan Dağaloğlu, meslek hayatında biriktirdiği gözlemleri edebi bir dille kaleme alıyor. 1976 Çorum doğumlu olan, ortaöğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi’nde tamamlayan ve Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olan Dağaloğlu, eğitimci kimliğini yazarlık tutkusuyla birleştiriyor.

​"İNSAN KALABİLME" MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

​Yazarın, toplumsal gerçekçilik ve varoluşçuluk izleri taşıyan ilk romanı "Hiçlik", okurdan tam not almıştı. Yatılı okulda büyüyen bir çocuğun yoksulluk ve yalnızlık eksenindeki iç dünyasını mercek altına alan eser, başarı veya kahramanlık hikâyelerinden ziyade; insanın iradesi dışında şekillenen koşullar içerisinde "insan kalabilme" çabasını işliyor.

​Okul kampüsünde tek başına geçen bir bayram tatili ve bir sokak köpeğiyle kurulan derin, sessiz bağı merkezine alan roman, modern dünyada çocukluğun erkenden bitişini ve varoluşsal sancıları estetik bir dille gözler önüne seriyor.

​ "Hiçlik" ile okuyucuyu derinden etkileyen ve edebiyat çevrelerinde dikkatleri üzerine çeken Ramazan Dağaloğlu, şu günlerde kaleme aldığı yeni eseri üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Eğitimciliğin getirdiği insan psikolojisine dair derin gözlemlerini yeni kitabına da aktaran Dağaloğlu, edebiyatseverlere yeni bir edebi yolculuk vaat ediyor.

​Alanya’nın edebi hayatına kattığı değerle tanınan Dağaloğlu’nun yeni kitabının konusu ve çıkış tarihi ise edebiyat çevrelerinde merakla bekleniyor.