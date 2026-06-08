Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Kumru Sokak üzerindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre, Ş.Ö. yönetimindeki otomobil, kavşakta ilerlediği sırada E.P.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü E.P., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu ve çevredeki vatandaşların yaralının yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan kaza, kavşaklarda dikkatli sürüşün önemini vatandaşa bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmet AL