AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında seyir halindeki özel teknede çıkan yangın paniğe neden oldu. Makine dairesinde başlayan yangının kısa sürede tüm tekneyi sarması üzerine denize atlayan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kontrol altına alınamayan yangının ardından tekne sulara gömüldü.

Olay, saat 14.50 sıralarında Didim D-Marin açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir teknenin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine teknede bulunan Erhan Ergül (40) ile Ali Çabuk (26) can yeleklerini giyerek denize atladı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde can yelekleriyle yüzen Ergül ve Çabuk'u kısa sürede kurtararak güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı. Gümrük iskelesinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan teknedeki yangın ekiplerin tüm çabasına rağmen kontrol altına alınamadı. Alevlere teslim olan özel tekne, yaklaşık bir saat sonra saat 16.00 sıralarında batarak sulara gömüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.