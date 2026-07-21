Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu baba Uğur Mersinli'nin 'olası kastla öldürme' suçundan 10 kez müebbet hapis, 'olası kastla yaralama' suçundan ise 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SALDIRI DAKİKA DAKİKA İDDİANAMEDE

44 sayfalık iddianamede saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılara da yer verildi. Buna göre İsa Aras Mersinli, silah ve şarjörlerin bulunduğu çantayla evinden ayrıldıktan sonra Ayser Çalık Ortaokulu'na giderek okul binasına girdi. Bir süre erkekler tuvaletinde bekleyen saldırganın daha sonra kızlar tuvaleti önünde elindeki silahı kontrol ettiği ve burada bekledikten sonra koridorda yürüyen iki kız öğrenciye ateş açtığı belirtildi.

İddianamede saldırganın daha sonra aynı sınıfa üç kez girdiği, iki kez silah değiştirdiği ve okulun farklı bölümlerinde ateş etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Elektriklerin kesildiği yaklaşık 22 dakikalık süreçte güvenlik kameralarının kayıt yapamadığı, saldırganın bu sırada eylemine devam ettiği ifade edildi.

SALDIRGAN MÜDAHALEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Soruşturma dosyasına göre saldırgan, olay sırasında okulda bulunan kişiler tarafından etkisiz hale getirildi. İddianamede, Necmettin Bekçi'nin saldırıyı durdurmak amacıyla İsa Aras Mersinli'yi bacağından bıçakladığı, otopside ölümün bu yaralanmaya bağlı dış kanama nedeniyle gerçekleştiğinin belirlendiği aktarıldı. Savcılık, olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği değerlendirmesiyle Bekçi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

SALDIRIYI ÖNCEDEN PLANLADIĞI BELİRLENDİ

Bilgisayar incelemelerinde İsa Aras Mersinli'nin saldırıyı önceden planladığı, yurt dışındaki bazı kişilerle mesajlaşmalarında okul saldırısı gerçekleştireceğini söylediği tespit edildi. İncelemede ayrıca saldırganın, çevrim içi oyun Roblox üzerinde okul benzeri ortamlarda saldırı provası yaptığı, geçmişte farklı ülkelerde yaşanan okul saldırılarını araştırdığı ve şiddet içerikli içerikler izlediği belirlendi.

Dosyada ayrıca ABD'de 1999 yılında Columbine Lisesi saldırısını gerçekleştiren Eric Harris'e ait manifesto ile okul saldırılarını konu alan çeşitli dijital içeriklerin de saldırganın bilgisayarında bulunduğu bilgisine yer verildi.

Okul saldırısıyla ilgili açılan davada sanık anne ve babanın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.