Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 2027 yılı hac organizasyonu için kura çekimi yarın saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye tahsis ettiği 84 bin 942 kişilik kontenjan için toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı sonuçları bekliyor.

Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydını yenileyen 1 milyon 625 bin 338 vatandaş kura sürecine dahil edildi. Adaylar kura çekimini canlı yayından izleyebilecek, sonuçları ise e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Kurum tarafından hak sahiplerine kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak.

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, resmi işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30 itibarıyla başlatabilecek. e-Devlet üzerinden yürütülecek olan bu kayıt süreci 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

KUTSAL TOPRAKLARA YOLCULUK TAKVİMİ

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararları doğrultusunda, hacı adaylarının gidiş işlemleri 17 Nisan ile 11 Mayıs 2027 tarihleri arasında yapılacak. İbadetlerini tamamlayan vatandaşların dönüşleri ise 20 Mayıs'ta başlayıp 15 Haziran 2027'de sona erecek.

KURADA ÇIKMA İHTİMALİ HESAPLANDI

Toplam başvuru sayısı ile Türkiye'ye ayrılan 84 bin 942 kişilik kontenjan karşılaştırıldığında, kura listesinde yer alan bir adayın kesin kayıt hakkı kazanma ihtimali istatistiksel olarak yaklaşık yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor. Önceki yıllardan devreden kayıtların oluşturduğu yoğunluk, tahsis edilen kontenjanın sınırlı kalmasıyla birleştiğinde kura heyecanını daha da artırıyor.