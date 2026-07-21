Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda yürütülen DOA Sistemi'nde bireysel toplu iadeler için yeni bir dönem başladı. Vatandaşlar, yüksek miktardaki içecek ambalajlarını Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ne teslim ederek geri dönüşüm sürecine katkı sağlayabilecek.

TOPLU İADEYE 50 KURUŞ TEŞVİK

Yeni uygulama kapsamında Sayma ve Doğrulama Merkezleri üzerinden teslim edilen DOA logolu her bir ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Mevcut depozito iade makinelerinde ise uygulama değişmeyecek. Vatandaşlar, günlük 200 ambalaja kadar depozito iade makinelerine teslim ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik almaya devam edecek.

EN YAKIN MERKEZ UYGULAMADAN ÖĞRENİLEBİLECEK

Toplu iade yapmak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Merkezi'nin adres bilgilerine DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek. Yeni uygulamayla artan iade hacminin daha etkin şekilde yönetilmesi ve geri dönüşüm sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, vatandaşların sisteme gösterdiği yoğun ilginin iade altyapısının güçlendirilmesini gerekli kıldığını belirterek, "Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunuyoruz. Böylece yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini sağlayacağız. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeye ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.