Başkan Dursun Özbek'in daha önce Okan Buruk'a verdiği, "Osimhen veya Icardi seviyesinde bir yıldız alacağım" sözü doğrultusunda hareket eden Galatasaray, bu transfer için önemli bir bütçe ayırdı. Sarı-kırmızılıların, Manchester United'a yaklaşık 35 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu, 31 yaşındaki yıldız futbolcuya ise yıllık 20 milyon euroya kadar çıkan maaş teklifi sunduğu öne sürüldü.

Bruno Fernandes cephesinin de Galatasaray'ın teklifine tamamen kapıları kapatmadığı belirtiliyor. Deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce yaz dönemindeki yoğun fikstürü ve Dünya Kupası organizasyonunun ardından oluşacak tabloyu değerlendirmek istediği ifade edilirken, Galatasaray yönetimi temaslarını sürdürerek transfer ihtimalini canlı tutuyor.

Transferin gerçekleşmesinde en kritik unsurun ise Manchester United'ın vereceği karar olacağı belirtiliyor. İngiliz kulübünün kaptanını takımda tutup tutmayacağı netleşmeden resmi sürecin ilerlemesi beklenmezken, Galatasaray cephesi umutlarını koruyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un oyun planında kilit bir rol biçtiği Bruno Fernandes'in transferi gerçekleşirse, bu hamlenin Süper Lig tarihinin en dikkat çeken transferlerinden biri olması bekleniyor.

Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 37 resmi maçta 9 gol ve 22 asist üreterek toplam 31 gole doğrudan katkı sağladı. Hücumdaki üretkenliği, liderliği ve oyun kurucu kimliğiyle Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Bruno Fernandes'in geleceği, transfer döneminin en çok konuşulan dosyalarından biri olmaya devam ediyor.