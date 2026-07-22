Türkiye Karate Federasyonu tarafından gerçekleştirilen milli takım seçmeleri sonuçlandı. Seçmelerde başarılı olan Antalya Karate Spor Kulübü sporcuları Ozan Yıldırım ve Efe Sağdıç, 12-18

Ekim tarihlerinde Polonya'da yapılacak Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Antalya spor tarihinde aynı kulüpten iki ismin bu seviyede kadroya girmesi bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Dört farklı etapta düzenlenen seçmelere Türkiye genelinden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı. Kendi kategorilerinde rakiplerini geride bırakan Ozan Yıldırım U21 84 kilogram erkeklerde, Efe Sağdıç ise genç erkekler +70 kilogramda birincilik kürsüsüne çıktı. Elde edilen bu birincilikler, sporculara doğrudan milli takım kapısını araladı.

SPORCULARIN GEÇMİŞ BAŞARILARI NELER?

Milli formayı giyecek olan genç yeteneklerin daha önceki uluslararası turnuvalarda da önemli dereceleri bulunuyor. Efe Sağdıç'ın kariyerinde Avrupa üçüncülüğü ve dünya beşinciliği yer alırken, Ozan Yıldırım daha önce Türkiye şampiyonu unvanını alıp Balkan üçüncülüğü sevinci yaşadı. Antrenör Mustafa Avcı'nın aktardığına göre, bu başarı 10 yıllık kesintisiz bir çalışmanın ve disiplinin sonucunda ortaya çıktı.

3 BİN KİŞİLİK SEÇMEDE NASIL FARK YARATTILAR?

Şampiyona için yapılan milli takım seçmelerine ülke genelinden başvuran 3 bin sporcu arasından sadece 40 kişi ana kadroya dahil edildi. Bu istatistik, seçmelere katılan karatecilerin yalnızca yüzde 1,3'ünün milli formayı giyme şansı bulduğunu gösteriyor. Zorlu eleme sürecinde her iki Antalyalı sporcunun da kendi kilolarında firesiz ilerlemesi, bölgesel karate altyapısının ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor.

Sporcuların 10 yıldır antrenörlüğünü yapan Mustafa Avcı, hedeflerinin sadece madalya kazanmak değil, hayallerine ulaşan bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Avcı, aynı ilden ve kulüpten iki sporcunun Dünya Şampiyonası'na gitmesinin tesadüf olmadığını, yetenekten çok istikrarlı emeğin bu sonucu doğurduğunu ifade etti. Bölgedeki bu tarihi başarı, Antalya ve çevre ilçelerdeki spor camiası tarafından da yakından takip ediliyor.