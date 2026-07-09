Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının son dönemde karşılaştığı Schengen vizesi randevu ve ret krizleri, alternatif çözüm arayışlarını hızlandırdı. Vize süreçlerinde yaşanan uzun süreli gecikmelerin ardından, yatırım yoluyla Avrupa'da oturum izni imkanı sunan programlar yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Astons Türkiye Direktörü Yağız Yiğit'in aktardığına göre, yatırım karşılığında oturum hakkı tanıyan Golden Visa (Altın Vize) uygulamaları son dönemde ön plana çıkıyor. Bu programların yalnızca ana yatırımcıya değil, aynı zamanda belirli şartlar altında eş, çocuk ve bazı durumlarda ebeveynlere de Avrupa kapılarını açtığı bildirildi.

GOLDEN VISA HANGİ AVANTAJLARI SUNUYOR?

Yiğit, uygulamanın sunduğu çok katmanlı avantajlara dikkat çekerek, yatırımcıların Schengen bölgesinde tamamen serbest dolaşım hakkı kazandığını açıkladı. Programın aile bireylerini kapsayan esnek yapısının yanı sıra, katılımcılara doğrudan Euro bazlı gayrimenkul yatırımı yapma fırsatı sunduğu da vurgulandı. Böylece döviz cinsinden varlık edinimi ile seyahat özgürlüğünün tek bir yasal zeminde birleştiği ifade edildi.

YATIRIMLA OTURUM İZNİ NASIL SAĞLANIYOR?

Avrupa ülkelerinin kendi iç hukuklarında belirlediği yasal alt limitler dahilinde konut satın alan veya onaylı fonlara yatırım yapan kişiler, bu oturum programlarına başvuru hakkı elde ediyor. Schengen vizesi başvurularında son yıllarda artan evrak yükü ve yüksek ret oranları göz önüne alındığında, bütçesi uygun olan vatandaşlar için yatırım programları kalıcı bir seyahat güvencesi oluşturuyor. Uygulamanın gerektirdiği asgari yatırım tutarları ve ikamet şartları ise tercih edilen ülkenin güncel mevzuatına göre değişiklik gösteriyor.