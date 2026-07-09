Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA) kapsamında hizmet sektörü için yeni bir dönem başladı. Otel, restoran ve kafelerin ekim ayı sonuna kadar Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt işlemlerini tamamlaması zorunlu hale getirildi.

Türkiye genelinde her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri dönüştürülmesini amaçlayan projede, ilk etapta yüzde 50, devamında ise yüzde 80 oranında geri kazanım hedefleniyor. Uygulamanın devreye girdiği ilk haftada milyonlarca DOA logolu ambalaj toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

İŞLETMELERİN ROLÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Resmi verilere göre, geri kazanımı hedeflenen içecek ambalajlarının yüzde 65'i doğrudan otel, kafe ve restoran gibi hizmet noktalarında tüketiliyor. Bu yoğun tüketim oranı, işletmeleri projenin en kilit paydaşı konumuna getiriyor. Zorunlu uygulama süreci kapsamında kayıt işlemlerini bitiren tesislerin, sahada atık toplama sürecini yürütecek yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor.

SİSTEME KAYIT OLAN İŞLETMELERE NE KADAR ÖDENECEK?

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre, sisteme entegre olan işletmelere doğrudan maddi teşvik sağlanıyor. Ekim ayı sonuna kadar yönergeleri takip ederek kayıt yaptıran ve operatörünü seçen tesisler, sisteme teslim ettikleri her DOA logolu ambalaj başına 20 kuruş teşvik bedeli alacak. Bu uygulama ile hem çevre kirliliğinin büyük oranda önüne geçilmesi hem de işletmelerin atık yönetim süreçlerine aktif katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.