Biyolojik yaşını geri çevirmek amacıyla uyguladığı deneysel sağlık programlarıyla tanınan 48 yaşındaki teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, tedavisi bulunmayan otoimmün gastrit hastalığına yakalandığını duyurdu. Yaptığı açıklamaya göre, mevcut tıbbi yöntemlerin hastalığı sadece kontrol altında tutabildiğini belirten Johnson, kendi imkanlarıyla yeni ve deneysel bir tedavi geliştirmeye odaklanacağını aktardı.

Hastalığını "Midem kendini yiyor" ifadeleriyle tanımlayan girişimci, bu durumun mevcut katı diyet veya yaşam tarzından kaynaklanmadığını savundu. Johnson, bağışıklık sistemindeki bu hatanın temelinde çocukluk dönemindeki sağlıksız beslenme alışkanlıklarının ve gençliğinde yaşadığı yoğun stresin yattığını öne sürdü. Rahatsızlığın, yıllardır devam eden düşük demir seviyelerini araştırmak için yapılan biyopsiler sonucunda erken evrede tespit edildiği bildirildi.

OTOİMMÜN GASTRİT VÜCUDU NASIL ETKİLİYOR?

Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin dış tehditler yerine vücudun kendi sağlıklı dokularına saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Otoimmün gastrit vakalarında ise antikorlar doğrudan mide zarındaki asit üreten hücreleri hedef alıyor. Bu hücresel tahribat zamanla B12 vitamini emilimini tamamen bozarak ilerleyici kansızlığa (anemi) ve uzun vadede mide kanseri riskinin artmasına zemin hazırlıyor.

Her gün onlarca takviye alan, bitki bazlı beslenen ve yoğun egzersiz programları uygulayan Johnson, daha önce de radikal yöntemler denemişti. Gençleşme hedefiyle babası ve oğluyla kan plazması değişimi işlemi gerçekleştiren girişimci, bu işlemin beklenen yaşlanma karşıtı etkiyi yaratmadığını belirterek uygulamayı sonlandırdığını açıklamıştı.