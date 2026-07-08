Antalya'daki çeşitli hastanelerde görevli doktor ve sağlık çalışanlarını, 'ABD borsasında yüksek kazanç' vaadiyle yaklaşık 225 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) personeli Fatih A. hakkında yasal süreç başlatıldı. Şikayetlerin artması üzerine şüphelinin 1 Temmuz 2026 tarihinde Fransa'ya kaçtığı tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran A.M., M.A., S.H.S., S.Ö., O.K., Ş.Ş., N.Y. ve S.T.Ç. isimli mağdurlar, kendi geliştirdiği bir robot yazılım üzerinden risksiz döviz kazancı vadettiğini belirttikleri şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialara göre, AÜ Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki mağdurların bir kısmı sisteme girmek için kredi çekti veya ev gibi taşınmazlarını şüphelinin üzerine devretti. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire olan eşi Fatma A.'nın da para transferlerine aracılık ettiği öne sürüldü.

AKADEMİK KARİYERİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne sağlık teknikeri olarak atanan Fatih A.'nın kısa sürede öğretim görevlisi kadrosuna geçiş süreci de incelemeye alındı. Şüphelinin 11 Eylül 2017 ile 26 Haziran 2019 tarihleri arasında yüksek lisansını tamamladığı bildirildi. Hemen ardından 23 Ekim 2019'da açılan ve 'tıp bilişimi veya biyoistatistik alanında yüksek lisans sahibi olmak' gibi spesifik şartlar barındıran kadroya başvurduğu, 22 Kasım 2019 tarihinde ise öğretim görevlisi olarak atandığı aktarıldı. Atama öncesi gerekli olan ders verme şartını sağlaması için 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İlk ve Acil Yardım alanında kendisine görevlendirme yapıldığı ifade edildi.

KURUMSAL GÜVEN AĞI NASIL İSTİSMAR EDİLDİ?

Dolandırıcılık eylemlerinin, akademik ve idari ilişkiler kullanılarak kurulan bir güven ağı üzerinden inşa edildiği değerlendiriliyor. İddialara göre şüpheli, yüksek lisans tez jürisinde yer alan akademisyenleri ve kendisine kadro yolunu açan isimleri de yatırım vaadiyle mağdur etti. Ayrıca, dönemin başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın talebiyle hastanede acil afet yönetimi konularında danışmanlık yaptığı ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar döner sermayeden pay aldığı ortaya çıktı. Eski AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise medyada yer alan iddiaları yalanlayarak, şüpheliyle hiçbir parasal ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Mevcut hastane yönetimi döneminde danışmanlık ödemeleri kesilen Fatih A.'nın, yıllar içinde kurduğu ilişkileri kullanarak topladığı milyonlarca liralık fonla kayıplara karıştığı belirtiliyor. Şikayetçi olmaktan çekinen başka mağdurların da bulunabileceği ihtimali üzerinde durulurken, Fransa üzerinden ABD'ye geçmeyi planladığı ileri sürülen şüpheli hakkındaki adli sürecin genişleyerek devam ettiği bildirildi.