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Karşılaşmaya Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde bulunan BTarena ev sahipliği yapacak. Türkiye-Almanya mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye ile Almanya arasındaki mücadelede alınacak sonuç, Filenin Efeleri’nin turnuvadaki yolculuğu açısından önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında iyi bir performans ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Voleybolseverler mücadeleyi televizyonun yanı sıra TRT Spor’un internet üzerinden sunduğu canlı yayın imkanları aracılığıyla da takip edebilecek.

Filenin Efeleri’nin Almanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye ile Almanya arasındaki karşılaşma 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye Romanya’nın Cluj-Napoca kentindeki BTarena ev sahipliği yapacak.

A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda Almanya karşısında galibiyet arıyor. Filenin Efeleri’nin kritik mücadelesi öncesinde maçın saati, yayın kanalı ve canlı yayın bilgileri voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

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