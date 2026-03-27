Sony, PlayStation 5 ve PS5 Pro için yeni fiyatları duyurdu. Küresel zam kararı oyun tutkunlarını endişelendirdi.

Sony, PlayStation 5 serisi için yeni fiyatlarını açıkladı. Yapılan resmi duyuruya göre hem standart model hem de PS5 Pro için ciddi bir zam artışı geliyor. Yeni fiyatların 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kararın arkasında ise küresel ekonomik baskılar, donanım maliyetlerindeki artış ve çip tedarik sorunları bulunuyor. Özellikle RAM ve depolama bileşenlerindeki fiyat artışı, oyun konsolu maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

PS5 VE PS5 PRO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sony tarafından açıklanan yeni fiyat listesine göre ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede önemli artışlar dikkat çekiyor:

ABD fiyatları:

PS5: 649.99 dolar

PS5 Digital Edition: 599.99 dolar

PS5 Pro: 899.99 dolar

Avrupa fiyatları:

PS5: 649.99 euro

PS5 Digital Edition: 599.99 euro

PS5 Pro: 899.99 euro

Yeni nesil taşınabilir cihaz PlayStation Portal da zamdan etkilendi ve fiyatı 249.99 dolar seviyesine çıktı.

ZAMLARIN SEBEBİ NE?

Sony, fiyat artışını “küresel ekonomik koşullar” olarak açıklasa da sektör uzmanlarına göre asıl nedenler arasında donanım maliyetlerindeki yükseliş ve küresel çip krizi yer alıyor.

Özellikle yapay zeka teknolojilerine yönelik artan talep, donanım üreticilerinin kullandığı bileşenlerde ciddi fiyat artışlarına yol açtı. Bu durum yalnızca Sony’yi değil, Xbox ve Nintendo gibi diğer oyun devlerini de etkiliyor.

TÜRKİYE’DE PS5 FİYATLARI ARTACAK MI?

Küresel fiyat artışlarının ardından gözler Türkiye pazarına çevrildi. Döviz kuruna bağlı olarak Türkiye’de satılan konsolların fiyatlarının da artması bekleniyor.

Alanya ve Antalya’daki teknoloji mağazalarında halihazırda yüksek seviyede olan konsol fiyatlarının, yeni zamlarla birlikte daha da yukarı çıkabileceği konuşuluyor. Bu da özellikle oyun severler için "PS5 Pro Türkiye fiyatı ne kadar olacak" sorusunu gündeme taşıdı.

Bir kullanıcı “Zaten almak zordu, şimdi iyice hayal oldu” diyerek sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

Şimdilik Sony Türkiye tarafından resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak geçmiş zamlara bakıldığında, küresel artışların kısa sürede yerel fiyatlara da yansıması bekleniyor.