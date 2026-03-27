ALANYA'DA devam eden Atatürk Caddesi yenileme çalışmalarında, kuzey şeritte altyapı süreci tamamlanırken, üstyapı kapsamında sıcak asfalt serimi de kısa süre önce gerçekleştirilmişti. Alaaddin Keykubat Parkı’ndan başlayarak kuzey şeridi boyunca Atatürk Anıtı’na kadar uzanan projede; elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon hatları ile yağmur suyu drenajı ve aydınlatma sistemleri tamamen yenilenmişti.

Ancak çalışmaların ardından Yeni Alanya İhbar Hattı’na ulaşan vatandaşlar, asfaltı yeni dökülen yolda çökme oluştuğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, kısa süre önce tamamlanan bir çalışmada böyle bir sorunun yaşanmasının endişe verici olduğunu belirtirlerken, yetkililerden inceleme ve gerekli onarımın yapılmasını talep ettiler.