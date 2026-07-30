Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, son dönemde bazı plajlarda uygulanan katı giriş kriterlerinin ve kıyafet kurallarının tatilciler üzerinde yarattığı psikolojik etkilere dikkat çekti. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, sosyal medyada sıkça paylaşılan bu mekanlar, toplumda statü arayışını tetikleyerek ruhsal sorunlara zemin hazırlıyor.

İnsanların zor girilen mekanlara yönelik artan ilgisi, psikoloji biliminde 'kıtlık etkisi' olarak tanımlanıyor. Doç. Dr. Erdoğan, bir mekanın ulaşılmaz olmasının zihinlerde sahte bir değer algısı yarattığını belirtti. Bu yanılgı, tatilcileri kendini kanıtlama çabasına iterek söz konusu plajlara yönelik talebi daha da artırıyor.

BEKLENTİLER KARŞILANMAYINCA ÇÖKÜNTÜ BAŞLIYOR

Belirli bir mekana girmenin bireye statü kazandıracağı düşüncesi, uzun vadede ruhsal yıpranmaya neden oluyor. Uzmanlar, kapıdan geri çevrilen kişilerin ciddi hayal kırıklığı yaşadığını, içeri girmeyi başaranların ise bekledikleri tatmini bulamadıklarında yine psikolojik çöküntüye sürüklendiğini ifade ediyor. Erdoğan, asıl önceliğin statü değil, gerçekten keyif alınacak ortamlar olması gerektiğini vurguladı.

TATİLDE İZLENİM YÖNETİMİ TUZAĞI NEDİR?

Tatil bölgelerinde dinlenmek yerine başkalarının algısını şekillendirme çabası, 'izlenim yönetimi' kavramıyla açıklanıyor. Turizmin başkenti Antalya ve Alanya gibi bölgelerdeki yoğun tesisleşme ile lüks plaj kültürü, bu dijital rekabeti daha da görünür kılıyor. Bireyler, anı yaşamak yerine sürekli fotoğraf paylaşarak sosyal medyada var olma kaygısı taşıyor.

Bu sürekli paylaşım döngüsü, tatilin asıl amacı olan dinlenme ve yenilenme işlevini ortadan kaldırıyor. Doç. Dr. Erdoğan, tatilcilerin anın tadını çıkarmaya odaklanması gerektiğini, aksi takdirde tatilin bir eziyete dönüşebileceğini belirtti. Bu kaygılarla başa çıkamayan bireylerin ise profesyonel psikolojik destek alması tavsiye ediliyor.