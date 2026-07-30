Temmuz ayı sonunda Almanya, Avusturya ve İsviçre'de hizmet vermeye başlayan SunExpress Holidays, turizm sektörüne yeni bir soluk getiriyor. SunExpress tarafından hayata geçirilen bu yeni platform, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının memleket ziyaretleri ile tatil planlarını esnek bir şekilde birleştirmelerine olanak tanıyor.

Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, sistem doğrudan bir tur operatörü gibi çalışmıyor. Bunun yerine, mevcut tur operatörlerinin paketlerini daha geniş kitlelere ulaştıran alternatif bir satış ve dağıtım kanalı işlevi görüyor. Seyahatlerin operasyonu ve müşteri hizmetleri yine ilgili tur operatörlerinin sorumluluğunda kalıyor.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Klasik tatil paketlerinin aksine, yolculara seyahat planlamasında büyük bir esneklik sunuluyor. Geliştirilen model sayesinde misafirler, tatillerinin bir kısmını aile ziyaretine ayırırken geri kalan süreyi Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir gibi önde gelen destinasyonlarda geçirebiliyor. Uçuş ve otel rezervasyonlarının yanı sıra iç hat uçuşları, araç kiralama ve organize turlar da sisteme entegre edilebiliyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

SunExpress CEO'su Marcus Schnabel, yeni platformun tur operatörleriyle rekabet etmediğini, aksine onların faaliyetlerini destekleyen bir yapı olduğunu bildirdi. Paketlerin oluşturulması sürecini yürüten Bentour Reisen'in CEO'su Deniz Uğur ise uzun süredir kişiselleştirilmiş seyahat talepleri aldıklarını aktardı. Operasyon sürecini üstlenen Schmetterling International CEO'su Ömer Karaca da amaçlarının güvenilir bir satış kanalı yaratmak olduğunu vurguladı.

ANTALYA TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI NELER?

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin esnek tatil modeliyle Türkiye'ye yönelmesinin, özellikle Antalya ve Alanya gibi bölgelerde turizm hareketliliğini artırması bekleniyor. Aile ziyaretlerini deniz tatiliyle birleştiren bu yeni konseptin, bölgedeki otel doluluk oranlarına ve yerel ekonomiye olumlu yönde muhtemel etkileri sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

İlerleyen dönemde Birleşik Krallık ve İrlanda pazarlarına da açılması planlanan platform, sadece Türkiye'ye gelişleri değil, Türkiye'den Avrupa'ya yapılacak seyahatleri de kapsayacak şekilde genişletilmeyi hedefliyor. Ayrıca AirCairo işbirliğiyle Mısır'ın Hurghada ve Marsa Alam bölgelerine yönelik seçenekler de sistemde yer alıyor.