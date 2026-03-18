Bilader benim evde 30 senelig bi teyib var. İki sene eveli regdefeden geçirddim. 150 banguvud para geddi emme yenileniverdi. Kasedi godummudu yeri gövü iniledir bilader. Ne de olsa esgi öküzün evlee derin olur. Esgiden bi de pikabım varıdı bilader. Engi pikabı, bi sene muz işi eyi gediverdi, don mon olmadı, 50 kiloya yakın dallar yetişdi, o vakıd aldııdım. Haylıca pilaam da varıdı. Ali Avaz, Gönül Yazar, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay pilagları beledan gazalı gibi kakılııdı. Engi pikabla pilagları da haylıca bi evde sagladım. Öndüün araver taraver, goduum yerde pikab da yog, pilaglar da yog. Avrada sordum "O angazı ben çöp bidonuna atıverdim. Galabalıına mı havassın?" dedi. Bi aglım varımış çıkıverdi bilader, gaynaa takıladdııma üşenmesine. Geddim hususi çöp bidonuna bagdım emme yerinde yeller esiyoru.

Velasıl kelam pikabım geddi, engi pikabda çog esgi hatıralarım varıdı. Engi iş ciyerime ok gibi saplandı bilader.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcıla.