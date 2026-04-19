KASIMPAŞA Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, karşılaşmada hiçbir şey yapmadıklarını belirtti. İki takımın da kötü oynadığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Bugün utanıyorum çünkü sahada hiçbir şey yapmadık. Bugün aslında iki takım için de kötü bir maçtı, iyi performans sergileyemediler. Net pozisyon yoktu, pas oyunu yoktu. İki tarafta kötüydü. Biz rakipten daha kötüydük ve duran toptan yediğimiz golle mağlup ayrılıyoruz." dedi.

"SONUÇTA İLK KEZ KAYBETMİYORUZ"

Kaybetmekten değil, kötü performanstan dolayı mutsuz olduğunu anlatan Pereira, "Utanıyorum ama utancımın kaynağı kaybetmemiz değil. Sonuçta ilk kez kaybetmiyoruz. Bazen kaybettiğimiz o maçlardan sonra mutluydum. Oyuncularımı savunacak bir şeyim yok elimde. İyi kararlar veremedik ve hata onlarda. Bunu kabul etmeleri gerekiyor. Üst üste 3 pas yapamadık ve kaybetmeyi hak ettik. Kasımpaşa da hak etmedi aslına bunu söyleyebilirim ama genel bakarsak biz daha da hak etmedik. Oyuncularla bu konuda bir konuşmamız olacak. Ligin bittiğini mi düşünüyorlar bilmiyorum ama lig bitmedi. Kupaya mı odaklandılar onu da bilmiyorum. Taktik olarak rakip beklediğimizden farklı bir şey yapmadı, bu kadar kötü futbol sergilememiz imkansız." ifadelerini kullandı. AA

"ÇALIŞTIKLARIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK"

Sözlerine ilk olarak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı dileyerek başlayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise, "Bugün maç özelinde oyuncularımı tebrik ederim. Çalıştıklarımızı uygulamaya çalışan bir oyuncu grubum var. Kasımpaşa serüvenimiz iyi başlamadı ama sonra sonuçların geldiği bir takım ortaya çıktı. Son haftalarda tüm rakiplerimize karşı oyun üstünlüğü kurduk. Çalıştıklarımızın karşılığını aldığımız bir hafta oldu. Bundan dolayı mutluyum. Ama ne yazık ki işimiz daha bitmedi. Önümüzde 4 maç var. 12 puanın hepsine talip bir şekilde, işimize konsantre, Kasımpaşa'ya layık bir sezon sonu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" diye konuştu. Cemali AYDINOĞLU