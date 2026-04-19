Tropik meyvelerin başrolde olduğu, yaratıcı ve yenilikçi yemeklerin büyük bir titizlikle hazırlandığı yarışmada, genç şef adayları egzotik tatları modern mutfak teknikleriyle birleştirerek profesyonel bir sunum gerçekleştirdi.

AKADEMİK VE SEKTÖREL BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRME

Öğrencilerin hazırladığı her bir tabak hem üniversitemizin akademik kadrosu hem de sektörün deneyimli isimlerinden oluşan profesyonel bir jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Yarışmanın jüri koltuğunda Alanya Üniversitesi öğretim elemanlarından Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Doç. Dr. Esra Mankan ve Arş. Gör. Cansu İşeri yer alırken; sektör paydaşlarını temsilen Hasan Hüddoğlu ile Akdeniz Yiyecek Yöneticileri Derneği Başkanı Habib Çabuk değerlendirmelere katıldı. Jüri heyeti, hazırlanan reçeteleri lezzet, görsel sunum ve yaratıcılık kriterleri üzerinden titizlikle inceleyerek öğrencilerin performansını puanladı.

GELECEĞİN GASTRONOMİ DÜNYASINA HAZIRLIK

Bu anlamlı organizasyon, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökerek sektör temsilcileriyle bir araya gelmelerine olanak tanıdı. Tropik meyvelerin gastronomiyle buluştuğu bu yarışma, hem izleyicilere görsel bir şölen sundu hem de geleceğin başarılı şeflerinin vizyoner bakış açılarını ortaya koydu. Etkinlik sonunda başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.



Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN