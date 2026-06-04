Süper Lig temsilcisi Alanyaspor, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda geleceğe yönelik dikkat çekici bir transfere imza attı. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, turuncu yeşilli ekip Fildişi Sahili'nin umut vadeden oyuncularından 19 yaşındaki Soro Kigbafory Arouna'yı renklerine bağladı. Bu transfer, kulübün son yıllarda başarıyla uyguladığı genç yetenekleri keşfedip Türk futboluna kazandırma politikasının yeni bir halkası olarak görülüyor.

Fildişi Sahili alt yaş milli takımlarında görev alan yetenekli orta saha, ülkesindeki performansıyla kısa sürede Avrupalı gözlemcilerin radarına girdi. Gelişim sürecinde Fransa 2. Lig takımlarından Reims'in antrenman kamplarına katılarak Avrupa futbol kültürünü yakından tanıyan Arouna, kariyerinin profesyonel adımlarını Türkiye'de atma kararı aldı. Alanyaspor yönetiminin, genç ismin barındırdığı yüksek potansiyeli göz önüne alarak transfer operasyonunu hızla ve sorunsuz şekilde sonlandırdığı bildirildi.

AROUNA'NIN TEKNİK KAPASİTESİ NASIL?

Oyun aklı ve yüksek teknik becerisiyle sahada fark yaratan Soro Kigbafory Arouna, orta sahadaki çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Asıl mevkisi merkez orta saha olan genç yetenek, ihtiyaç halinde hücuma dönük orta saha rolünü de üstlenebiliyor. Pas organizasyonlarındaki başarısı, topu ileriye taşıma yeteneği ve oyunu okuma sezgisi, oyuncunun en güçlü yönleri olarak değerlendiriliyor. Bire bir pozisyonlarda rakiplerini kolayca ekarte edebilen Arouna'nın duran toplardaki yüksek isabet oranı da hücum hattına önemli bir alternatif sunuyor.

ALANYASPOR'UN GENÇLİK PROJESİ NEYİ HEDEFLİYOR?

Süper Lig'de genç ve maliyeti düşük oyuncuları bularak vitrine çıkarma konusunda uzmanlaşan Alanyaspor, bu stratejisiyle hem saha içi dinamizmini artırıyor hem de kulübün ekonomik yapısını güvence altına alıyor. Arouna transferi, kulübün sportif başarı kadar finansal sürdürülebilirliği de merkeze alan uzun vadeli planlamasının arka planını yansıtıyor. Turuncu yeşilli camia, bu tür potansiyelli isimlerle geleceğin iskelet kadrosunu bugünden kurmayı amaçlıyor.