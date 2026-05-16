Karşılaşmanın ilk bölümünde kontrollü bir oyun sergileyen Alanyaspor, orta sahada dengeyi sağladıktan sonra rakip kalede etkili olmaya başladı. Dakikalar 32’yi gösterdiğinde gelişen atakta Hadergjonaj’ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Elia, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümünde savunmada hata yapmayan turuncu-yeşilliler, soyunma odasına avantajlı gitti. İkinci yarıya ise ev sahibi ekip etkili başladı. Fatih Karagümrük forması giyen Larsson, 47’nci dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. Beraberlik golünün ardından baskısını artıran İstanbul temsilcisi, 72’nci dakikada yine Larsson’un ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda beraberlik için rakip kalede baskı kurmaya çalışan Alanyaspor, aradığı golü bulamayınca mücadele 2-1 Fatih Karagümrük üstünlüğüyle sona erdi. Böylece turuncu-yeşilli ekip, sezonun son maçında sahadan mağlubiyetle ayrılarak ligi kapattı. Cemali AYDINOĞLU