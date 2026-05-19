Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Avukat Haydar Uyar, Silivri’de görülen davalarda yaşanan çarpıcı gelişmeleri sert bir dille eleştirdi. Duruşmalarda itirafçıların baskı ve tehditle ifade verdiklerini itiraf ettiklerini belirten Uyar, ulusal medyanın bu durumu görmezden geldiğini vurguladı. İddianame aşamasında günlerce yayın yapan kanalların, mahkeme salonunda yaşanan gerçekler karşısında sessizliğe büründüğünü söyleyen Uyar, duruşmaların neden televizyondan canlı yayınlanmadığının şimdi daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

BASKIYLA ALINAN İFADELER MAHKEMEDE DEŞİFRE OLDU

Duruşma salonunda yaşanan çarpıcı bir örneği paylaşan Av. Haydar Uyar, itirafçılardan Murat Kapki’nin mahkeme huzurundaki itiraflarını aktardı. Kapki'nin, "Karım ve kızımla tehdit edildim. Gözaltına alındılar. 'Roma'yı sen mi yaktın?' deseler 'Evet' derdim, 'Şu cinayeti sen mi işledin?' deseler 'Evet' derdim. Huzurdaki iftira attığım tüm sanıklardan helallik istiyorum" şeklindeki sözlerine dikkat çeken Uyar, davanın hukuki dayanağını tamamen yitirdiğini savundu.

Süreci "engizisyon mahkemelerine" benzeten Uyar, adaletin siyasallaştırılmasına tepki göstererek, "Yandaş kanallar görmezden geliyor, iddianameyi açıklarken 24 saat ballandıra ballandıra yayın yapanlar köşe bucak saklanıyor mahkemede olanlardan. Türk milletinin yargısını engizisyona çevirenler; bizim de sizlere hakkımız haram olsun" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

