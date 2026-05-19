İzmir’in Torbalı ilçesinde akşam saatlerinde gelen ihbar, bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmasına neden oldu. Fetret Çayı yakınındaki bir şantiye alanında bulunan yanmış cesedin, 73 yaşındaki Emine Dönmez’e ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak cesedin yanında bulunan Dilek D. (46), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yakınından geçen Fetret Çayı çevresindeki şantiye alanında meydana geldi. Yanmış bir kadın cesedi olduğu yönündeki ihbar üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin Emine Dönmez’e ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede detaylı çalışma yaptı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Emine Dönmez’in cenazesi, ölüm nedeninin net olarak belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın cinayet, intihar ya da başka bir nedenle meydana gelip gelmediği yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

Cesedin yanında bulunan Dilek D., olayla bağlantısının araştırılması amacıyla gözaltına alındı. Emniyet birimleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.

İzmir’de yaşanan bu olay, bölgede büyük üzüntü yaratırken, soruşturmanın sonucunda ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.