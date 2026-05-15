Corendon Alanyaspor’da sezonun son haftası öncesi hazırlıklar sürerken, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde renkli ve anlamlı bir buluşma yaşandı. Özel Hamdullah Emin Paşa (ÖHEP) Okulları ile Alanya Belediyesi Mahmutlar Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, turuncu-yeşilli takımı ziyaret ederek futbolculara moral verdi.

3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile minik kreş öğrencileri, antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Çocuklar, sevdikleri oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzalatma fırsatı buldu.

CENGİZ AYDOĞAN TESİSLERİ’NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette çocukların heyecanı dikkat çekti. Futbolcuların yakından ilgilendiği minik taraftarlar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Samimi anların yaşandığı etkinlik, hem öğrenciler hem de takım için moral kaynağı oldu.

ALANYASPOR KARAGÜMRÜK MAÇINA HAZIRLANIYOR

Turuncu-yeşilli ekip, Trendyol Süper Lig’in 34’üncü ve son haftasında 16 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların teknik ve taktik ağırlıklı bir program uyguladığı öğrenildi. Takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

SON ANTRENMANIN ARDINDAN İSTANBUL’A GİDECEKLER

Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Ardından İstanbul’a hareket edecek olan ekip, maç öncesi kampa girerek sezonun son karşılaşmasına odaklanacak.

Minik taraftarların gerçekleştirdiği ziyaret, kritik mücadele öncesinde takıma moral verirken, Alanyaspor ile çocuklar arasındaki güçlü bağın da güzel bir örneğini oluşturdu.Cemali Aydınoğlu