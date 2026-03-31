Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Türk ve dünya tarihinde önemli günler kutlanmaya ve anılmaya devam ediyor. ALKÜ’de Anadolu ve Türk tarihinde baharın gelişi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, oyunlar, eğlenceler ve şarkılar eşliğinde yoğun katılımla yapıldı. Kestel Yerleşkesindeki meydanda yapılan Nevruz Bayramına ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, fakülte dekanları, MYO müdürleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Topluluğunun gösterisiyle devam etti. Gösterinin ardından alandaki öğrencilerin katılımıyla birlik halayı çekildi. Renkli görüntülerin yer aldığı Nevruz Bayramında Rektör Türkdoğan, beraberindeki heyet ve öğrenciler örs üzerinde demir dövdüler. Nevruz Ateşi’nin yakılmasının ardından Rektör Türkdoğan ve öğrenciler müzikler eşliğinde ateşin üzerinden atladı. Halay ile devam eden program neşeli görüntülere sahne oldu. Program Nevruz Pilavı dağıtılmasının ardından sona erdi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: NEVRUZ, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SİMGESİDİR

Rektör Türkdoğan, Nevruz’un köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Nevruz Bayramı; sadece baharın gelişi değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biridir. ALKÜ ailesi olarak bu kadim geleneği yaşatmak ve genç nesillere aktarmak bizim için büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizle birlikte bu coşkuyu paylaşmak bizleri son derece mutlu etti. Katılım sağlayan tüm akademik ve idari personelimize ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN