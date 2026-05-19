Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda, elindeki kılıçla çevresine ve kendisine zarar verdiği belirtilen Türkan Ç., polisin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Olay, kamu güvenliği açısından kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Orta Mahallesi 213 Sokak’ta meydana geldi. Türkan Ç.’nin kılıçla kendisine ve ailesine zarar verdiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ELİNDEKİ KILIÇLA SOKAĞA ÇIKTI

Polis ekiplerini karşısında gören Türkan Ç., elindeki kılıçla sokağa çıkarak bir süre direndi. Ekipler, olayı büyütmeden çözmek için uzun süre ikna çalışması yürüttü. Ancak tüm çabalara rağmen kılıcı bırakmayan kadın, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

KOLLARINDA DERİN KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Türkan Ç.’nin kollarında derin kesikler olduğu belirlendi. Yaralı kadın, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın nasıl başladığı ve aile içinde yaşananların ayrıntılarını netleştirmek için inceleme başlattı. Kadının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

