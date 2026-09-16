İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nda (TASKK) gerçekleştirilecek seçim öncesinde amatör futbolun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 81 ilde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları (ASKF) ile TASKK’ya yönelik mevcut yaklaşımını eleştiren Subaşı, yapılacak seçimin amatör futbol açısından önemli olduğunu söyledi.

“BU SEÇİM AMATÖR FUTBOLUN VAR OLMA SEÇİMİDİR”

ASKF’lerin Türkiye genelinde gençlere ve amatör spora hizmet verdiğini belirten Subaşı, mevcut yapının TFF içerisindeki etkinliğinin azaldığını savundu.

81 ildeki ASKF başkanlarına birlik çağrısında bulunan Subaşı, “Yapılacak seçim amatör futbolun var olma seçimidir. Ya köy derneği olarak devam edeceğiz ya da TFF’de eskisi gibi söz hakkımız olacak. 81 ilde bulunan tüm ASKF başkanlarımıza sesleniyorum; hepimiz büyük bir aileyiz, beraber olursak güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

ALİ DÜŞMEZ’E DESTEK VERDİ

Subaşı, geçmişte İASKF ve TASKK Genel Başkanlığı ile TFF yöneticiliği görevlerinde bulunan Ali Düşmez’in amatör futbola önemli katkılar sağladığını savunarak yaklaşan seçimde Düşmez’i desteklediğini açıkladı.

Düşmez’in görev yaptığı dönemlerde transfer ücretlerinin düşürülmesi, bazı lisans işlemlerindeki maliyetlerin azaltılması, kulüplere yönelik destekler ve tesis çalışmalarında çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirten Subaşı, amatör futbolun TFF içerisinde temsil edilmesi konusunda da Düşmez’in etkili olduğunu ifade etti.

Subaşı’nın Ali Düşmez’e desteği yeni değil. 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanan haberlerde de Düşmez’in amatör spora katkılarından söz ederek kendisine destek verdiği görülüyor.

“ESKİ GÜÇLÜ ASKF VE TASKK İÇİN”

16 yıldır spor kulübü başkanlığı yaptığını belirten Subaşı, amatör kulüplerin yeniden daha güçlü bir temsil yapısına kavuşması gerektiğini savundu.

Subaşı, açıklamasının sonunda, “Türk futboluna ve amatörlere destek olan eski güçlü ASKF ile TASKK için Ali Düşmez başkanımızın yanındayız” sözleriyle desteğini yineledi.

TASKK’ın 20. Olağan Genel Kurulu’nun 3 Ekim 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.