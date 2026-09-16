Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali’nde yaptığı konuşmada Ukrayna savaşı, olası müzakereler ve Avrupa ülkelerinin Kiev’e askeri destek ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Moskova’nın Ukrayna konusunda müzakere seçeneğini tamamen dışlamadığını belirterek, hem ikili hem de üçlü formatta görüşmelere açık olduklarını söyledi. Ancak olası görüşmeler konusunda yüksek beklentiler taşımadıklarını da ifade etti.

“MÜZAKERELERDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİK”

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni görüşmelerin gündeme gelmesi halinde teklifleri değerlendireceklerini belirten Lavrov, “Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik” dedi.

Lavrov ayrıca görüşmelerin tarafların üzerinde uzlaşacağı herhangi bir ülkede gerçekleştirilebileceğini söyledi.

ABD İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Lavrov, Washington ile temasların devam ettiğini belirtti.

Amerikalı yetkililerin ikili diyaloğun yeniden başlatılmasını önerdiğini söyleyen Lavrov, kapsamlı bir diyalog için iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

AVRUPA’YA ASKER UYARISI

Lavrov’un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermesi ihtimaline ilişkin sözleri oldu.

Lavrov, Avrupa askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması halinde Rusya’nın bunu yalnızca dolaylı destek olarak görmeyeceğini ifade etti.

“Bu, Avrupa’nın hibrit değil, doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek” diyen Lavrov, Rusya’nın güvenliğiyle ilgili konularda Avrupa ülkeleriyle mevcut şartlarda anlaşma yapmayacağını söyledi.

“DİYALOĞA KAPALI DEĞİLİZ”

Buna karşın Avrupa ülkelerinden biriyle ciddi bir diyalog kurulması ihtimalini tamamen dışlamayan Lavrov, böyle bir girişim olması halinde Moskova’nın değerlendirme yapacağını belirtti.

Lavrov’un açıklamaları, Avrupa’nın Ukrayna’ya olası asker konuşlandırmasına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.