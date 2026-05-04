İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağının Ankara’ya acil iniş yapmasının ardından, CHP lideri Özgür Özel’in görüşme talebinin kabul edilmediği öne sürüldü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Ermenistan’a giderken uçağında yaşanan teknik sorun, Ankara’da kısa süreli diplomasi trafiğine yol açtı. Sanchez’i taşıyan uçak, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi için Erivan’a giderken Ankara’ya acil iniş yaptı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgiye göre Sanchez ve beraberindeki heyet, teknik sorunun ardından geceyi Ankara’da geçirdi. Uçak, sorunun giderilmesi sonrası 4 Mayıs sabahı Erivan’a hareket etti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN GÖRÜŞME TALEBİ İDDİASI

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sanchez ile görüşmek istediği öne sürüldü. Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yardımcısı Şule Bucak üzerinden Sanchez’in ekibiyle temas kurulduğunu yazdı.

Burhan’ın iddiasına göre, Özel’in görüşme talebi kabul edilmedi. Aynı paylaşımda, görüşmenin “İspanya Başbakanı” sıfatıyla değil, Sosyalist Enternasyonal Başkanı sıfatıyla yapılmasının da önerildiği, ancak bu teklifin de karşılık bulmadığı belirtildi.

SANCHEZ ZİRVEYE GECİKMELİ KATILDI

Sanchez’in Ankara’daki zorunlu bekleyişinin ardından Erivan’a ulaştığı bildirildi. Ermeni basınında yer alan haberlere göre İspanya Başbakanı, gecikmeli olarak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi programına katıldı.

CHP cephesinden iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle görüşme talebinin reddedildiği yönündeki bilgi, şu aşamada Sinan Burhan’ın paylaşımı ve bu paylaşımı aktaran haber siteleri üzerinden gündeme geldi.