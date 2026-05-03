Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi’nde satışa çıkarılan bir konut, 37 milyon TL’lik fiyat etiketiyle dikkat çekti. İlanın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte vatandaşlar arasında geniş çaplı tartışma başladı.

FİYAT TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu evin satış fiyatı, birçok kişi tarafından piyasa gerçeklerinin üzerinde bulunurken, ilan kısa sürede gündem oldu. Vatandaşların bir kısmı bu tür fiyatların emlak piyasasında algıyı yukarı çektiğini savundu.

GÜZELOBA’DA FİYATLAR YÜKSELİYOR

Antalya’nın özellikle sahile yakın ve merkezi bölgelerinden biri olan Güzeloba’da son yıllarda konut fiyatları dikkat çekici şekilde arttı. Bölge, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çeken noktalar arasında yer alıyor.

EMLAK PİYASASINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Uzmanlara göre Antalya genelinde konut fiyatlarının yükselmesinde artan talep, yabancı yatırımcı ilgisi ve inşaat maliyetlerindeki artış etkili oluyor. Özellikle lüks segmentte yer alan konutlar, standart piyasa koşullarından farklı bir fiyatlandırma ile satışa sunulabiliyor.

LÜKS SEGMENT AYRI DEĞERLENDİRİLİYOR

Emlak sektörü temsilcileri, yüksek fiyatlı ilanların genellikle lüks segment ve özel konum avantajına sahip gayrimenkullerden oluştuğunu belirtiyor. Ancak bu tür ilanların kamuoyunda sık sık tartışma yarattığı da ifade ediliyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA ETKİSİ NE OLUR?

Benzer fiyat artışlarının Alanya başta olmak üzere Antalya genelinde de görülmesi, özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlar için erişilebilirliği zorlaştırıyor. Bu durum, kiralık konut piyasasını da dolaylı olarak etkileyebiliyor.