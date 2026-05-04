DİJİTAL MEDYA MECLİSİ KURULACAK



KGK Yönetim Kurulu, halen konsey bünyesinde var olan yaygın, yerel ve dış medya meclislerinin yanısıra Dijital Medya Meclisi kurulmasına ve bu meclisin statüye eklenmesi için 9 Mayıs’ta statü değişikliği için olağanüstü kongreye gidilmesine de karar verdi.



TAKVİM BELİRLENDİ



Genel Başkan Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Yardımcıları Savaş Çokduygulu, Yakup Aslan ve Nalan Yazgan ile Genel Sekreter Lütfü Karakaş, Genel Sekreter Yardımcısı Hayati Arıgan ve Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Odabaş, Seda Demir, İbrahim Aslan ile Meclis Başkanları Buse Biçer Akbaş (Yaygın) ve Elşad Eyvazlı (Dış Medya) katılımı ile gerçekleşen toplantıda, dünyada dış temsilci sayısı 82 ülkeye ulaşan konseyin genel kurulunun daha önce olduğu gibi dünyanın tüm coğrafyalarında bulunan üyelerin de katılımına imkan tanımak amacıyla çevrimiçi olarak yapılmasına karar verildi. Konseyin web sitesi ile sosyal medya hesaplarından da ilan edilen genel kurul takvimi şöyle: