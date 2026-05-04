DİJİTAL MEDYA MECLİSİ KURULACAK
KGK Yönetim Kurulu, halen konsey bünyesinde var olan yaygın, yerel ve dış medya meclislerinin yanısıra Dijital Medya Meclisi kurulmasına ve bu meclisin statüye eklenmesi için 9 Mayıs’ta statü değişikliği için olağanüstü kongreye gidilmesine de karar verdi.
TAKVİM BELİRLENDİ
Genel Başkan Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Yardımcıları Savaş Çokduygulu, Yakup Aslan ve Nalan Yazgan ile Genel Sekreter Lütfü Karakaş, Genel Sekreter Yardımcısı Hayati Arıgan ve Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Odabaş, Seda Demir, İbrahim Aslan ile Meclis Başkanları Buse Biçer Akbaş (Yaygın) ve Elşad Eyvazlı (Dış Medya) katılımı ile gerçekleşen toplantıda, dünyada dış temsilci sayısı 82 ülkeye ulaşan konseyin genel kurulunun daha önce olduğu gibi dünyanın tüm coğrafyalarında bulunan üyelerin de katılımına imkan tanımak amacıyla çevrimiçi olarak yapılmasına karar verildi. Konseyin web sitesi ile sosyal medya hesaplarından da ilan edilen genel kurul takvimi şöyle:
1.Olağanüstü Genel Kurul
9-16 Mayıs saat 11.00-11.55
2.Meclis Seçimleri
9-16 Mayıs
A.Yerel saat 12.00-12.55
B.Yaygın saat 13.00-13.55
C.Dijital saat 14.00-14.55
D. Dış saat 15.00-15.55
3.Olağan Genel Kurul
23 Mayıs-4 Temmuz
Saat 16.00-18.00
DİM: HAYIRLI OLSUN
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, konseyin her genel kuruldan güçlenerek çıktığını belirterek, ”Bu üçüncü genel kurulumuzdan da güçlenerek çıkacağımızdan eminiz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada adından söz edilen bir meslek teşkilatı haline geldik. Tüm kıtalarda ve tüm ülkelerde etkinlik yapabilecek kapasiteye ulaştık. Bunu da defalarca gösterdik. Kamu diplomasisine destek veren ve bunu yaparken de tüm coğrafyalarda mesleki dayanışmayı öne çıkaran bir kuruluş olarak genel kurulumuzun şimdiden konseyimize, ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.