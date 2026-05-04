Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in ifadesi ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Böcek’in, mahkemede verdiği ifadede hem kişisel ilişkilerine hem de mali işlemlerine ilişkin çok sayıda detaya yer verdiği görüldü.

EVLİLİK VE ÖZEL HAYAT DETAYLARI

Zuhal Böcek, ifadesinde eşi Gökhan Böcek ile 2022 yılında tanıştığını ve o dönemde eşinin evli olduğunu belirtti. Bir süre sonra birlikte yaşamaya başladıklarını söyleyen Böcek, evlilik sürecinde eşinin eski eşiyle görüşmeye devam ettiğini fark ettiğini ve bu nedenle sık sık tartıştıklarını ifade etti.

Boşanma sürecine girildiğini ancak bazı gelişmeler nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlatan Böcek, yaşadığı süreçte hamile kaldığını da beyan etti.

MADDİ İŞLEMLER VE EV SATIŞI

Böcek, evlilik öncesinde sahip olduğu bir evi ablasına sattığını ve bu satıştan elde edilen 15 milyon TL ile oğlunun adına yeni bir ev aldığını söyledi. Ablasının hesabındaki toplam paranın 22,5 milyon TL olduğunu ve kalan kısmın kendi hesabında tutulduğunu belirtti.

Ayrıca araç ve gayrimenkul alımlarında kullanılan paraların kaynağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Aracını satarak yeni bir daire aldığını ve ödemeleri banka üzerinden gerçekleştirdiğini ifade etti.

UYUŞTURUCU VE PARA İDDİALARINA YANIT

İfadede en dikkat çeken başlıklardan biri de uyuşturucu iddiaları oldu. Böcek, eşinin uyuşturucu kullandığını görmediğini ancak bir kez cüzdanında beyaz toz kalıntısı gördüğünü söyledi.

Kendi hakkında çıkan uyuşturucu kullanımı raporlarını kabul etmediğini belirten Böcek, “Hayatım boyunca kullanmadım, rapora itiraz ettik” dedi.

“%10 PAY” VE İHALE İDDİALARI

Gökhan Böcek’in belediyedeki ihale süreçleriyle ilgili olup olmadığına dair sorulara da yanıt veren Zuhal Böcek, bu konuda net bir bilgisi olmadığını söyledi. İddialarda geçen “%10 pay” meselesinin ise aile içi bir arsa anlaşmazlığından kaynaklandığını ifade etti.

MESAJLAR VE TEHDİT İDDİASI

Telefonunda çıkan bazı mesajlara da açıklık getiren Böcek, eşine gönderdiği sert ifadelerin gerçek olmadığını ve “sadece korkutmak amacıyla yazıldığını” savundu. Uyuşturucu taşındığına dair mesajların da gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Zuhal Böcek, kendisine yöneltilen “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasını kabul etmediğini belirtti. Tüm malvarlığının kaynağını açıkladığını savunan Böcek, serbest bırakılmayı talep etti.