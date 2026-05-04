Alanya’da bir vatandaşa, “yardım parası gönderilecek” denilerek 50 bin TL’lik sahte ödeme ekranı gösterildi. Şüpheliler, paranın hesaba geçmesi için bu kez 1000 TL istedi.

SAHTE ÖDEME EKRANIYLA GÜVEN KAZANMAYA ÇALIŞTILAR

Alanya’da bir vatandaş, Sedat Peker’in adını kullanarak yardım parası gönderileceği vaadiyle dolandırılmak istendi. Şüpheliler, önce vatandaşa 50 bin TL’lik ödeme yapılmış gibi görünen bir ekran görüntüsü gönderdi.

Ekranda “Ödeme bekleniyor” ifadesi yer alırken, paranın hesaba geçmediği ancak kısa süre içinde alınabileceği söylendi. Yazışmalarda şüphelinin, “Sana gönderdiğim parayı şu an alamıyorsun çünkü işlem beklemede” diyerek vatandaşı yönlendirmeye çalıştığı görüldü.

“BEKLEYEN ÜCRETİ ÖDE” DEDİLER

Dolandırıcılar, sahte ödeme ekranının ardından bu kez vatandaştan para istedi. WhatsApp konuşmasında, paranın hesaba geçmesi için “bekleyen ücretin” ödenmesi gerektiği öne sürüldü.

Şüpheliler, daha sonra IBAN bilgisi paylaşarak 1000 TL yatırılması halinde 50 bin TL’nin hesaba geçeceğini iddia etti. Mesajlarda “Ödemeyi yapın ve bana makbuzu gönderin” ifadeleri dikkat çekti.

VATANDAŞIN DİKKATİ TUZAĞI BOZDU

Vatandaş, kendisinden para talep edilmesi üzerine durumdan şüphelendi. Yardım parası adı altında önce güven verilip sonra ödeme istenmesi, dolandırıcılık girişimini ortaya çıkardı.

Alanya’da benzer yöntemlerle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların, tanımadıkları kişilerden gelen para vaatlerine ve “ön ödeme” taleplerine dikkat etmesi gerekiyor. Banka ya da resmi kurumlar, hesaba para geçmesi için üçüncü kişilere IBAN üzerinden ödeme yapılmasını istemez.