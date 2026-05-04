Güllerpınarı’ndaki parkta yaşandığı öne sürülen olay sonrası gözaltına alınan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya’da Cumhurbaşkanına hakaret iddiası üzerine başlatılan soruşturmada bir kişi tutuklandı. Olayın merkezinde Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunan Sadullahoğlu Parkı var.
İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
İddiaya göre 64 yaşındaki R.K., park içerisinde Erdoğan’a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. R.K.’nin emniyetteki işlemleri aynı gün içinde tamamlandı.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Adliyeye sevk edilen R.K., “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. R.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.