Alanya’da sosyal medyada yayılan “anısı var” konteyner videoları sonrası Başkan Osman Tarık Özçelik, mizahi bir dille kamu malına dikkat çağrısı yaptı.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN AKIM ALANYA’YA SIÇRADI

Türkiye genelinde sosyal medyada yayılan “anısı var çöp konteyneri akımı Alanya’da da karşılık buldu. Gençlerin belediyeye ait konteynerleri “anısı var” diyerek farklı noktalara taşıdığı videolar kısa sürede yayıldı. Özellikle Alanya sosyal medya gündemi konteyner videoları üzerinden şekillendi.

Paylaşımlar eğlenceli bulunurken, bazı görüntülerde konteynerlerin yerinden alınarak sokak içinde taşındığı görüldü. Bu durum, özellikle temizlik hizmetlerinin aksama ihtimalini gündeme getirdi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN MİZAHİ YANIT

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kendisine etiketlenen paylaşımlara doğrudan yanıt verdi. Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili arkadaşım, her anı çok değerlidir. Konteynerlerimiz anıları toplar ama adres değiştirmeyi kabul etmez.”

Bu mesaj kısa sürede yayıldı. Hem esprili bir cevap olarak paylaşıldı hem de Alanya belediye konteyner uyarısı şeklinde yorumlandı.

BELEDİYE HİZMETLERİ İÇİN UYARI GELDİ

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre konteynerlerin yer değiştirmesi, günlük çöp toplama planını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle benzer içeriklerin kontrolsüz şekilde yayılması durumunda Alanya’da temizlik hizmetlerinin aksaması riski oluşabiliyor.

Paylaşımların ardından bazı konteynerlerin tekrar eski yerlerine bırakıldığı öğrenildi. Sürecin kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi.

MİZAH SINIRI TARTIŞILIYOR

“Anısı var” akımı sosyal medyada ilgi görmeye devam ederken, kullanıcılar arasında iki farklı görüş öne çıktı. Bir kesim videoları eğlenceli bulurken, diğer kesim kamu malına zarar verilebileceği uyarısında bulundu.

Alanya’daki örnek, sosyal medya akımlarının günlük hayat üzerindeki etkisi açısından da tartışma yarattı.