Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan haşere riskine karşı 19 ilçede geniş kapsamlı sinek ve zararlı mücadelesini hızlandırdı.

Antalya’da yaz öncesi sinek ilaçlama çalışmaları hız kazandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte çoğalan haşerelere karşı kent genelinde kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Özellikle kırsal alanlar ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bulunduğu bölgelerde yoğun ilaçlama faaliyetleri dikkat çekiyor.

19 İLÇEDE EŞ ZAMANLI MÜCADELE

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Antalya genelinde sinek ilaçlama çalışmaları kapsamında 19 ilçe ve 614 mahallede sahaya çıktı. Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgen gibi zararlıların kontrol altına alınması hedefleniyor.

Yetkililer, çalışmaların yalnızca merkezde değil, kırsal mahallelerde ve özellikle ahırların bulunduğu bölgelerde yoğunlaştırıldığını belirtti. Bu kapsamda ahırlarda yapılan karasinek ilaçlamalarının hem halk sağlığı hem de hayvancılık üretimi açısından kritik olduğu ifade edildi.

AHIRLAR VE RİSKLİ NOKTALAR ÖNCELİKTE

Özellikle sıcak havalarda hızla çoğalan sinekler, hem insan sağlığını hem de hayvan verimini etkiliyor. Bu nedenle ekipler, gübre alanları, su birikintileri ve hayvan barınaklarında düzenli uygulamalar gerçekleştiriyor.

Sahada görev yapan ekiplerin sayısı da dikkat çekiyor. Belediye, biyosidal ürün uygulama sertifikasına sahip yaklaşık 1600 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞLIK ONAYLI ÜRÜNLER KULLANILIYOR

İlaçlama çalışmalarında kullanılan ürünlerin, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu belirtildi. Bu ürünlerin sadece hedef canlıya etki eden biyosidal içerikler olduğu ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uygulandığı vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların özellikle açık alanlarda su birikintisi oluşturmamaları ve çöplerini düzenli şekilde bertaraf etmeleri gerektiğini hatırlattı.