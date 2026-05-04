4 Mayıs 2026 Pazartesi günü altın fiyatları, hem Türkiye genelinde hem de Alanya’da yatırım yapan vatandaşlar için gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik riskler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Özellikle yaz sezonu öncesinde düğün hazırlıkları ve yatırım planları yapan vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftanın ilk işlem gününde piyasada öne çıkan güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın: 6.699,50 TL

Çeyrek altın: 11.005,00 TL

Yarım altın: 22.010,00 TL

Tam altın: 43.477,02 TL

Alanya’daki kuyumcularda da fiyatlar, piyasa verilerine paralel şekilde işlem görüyor. Gün içindeki dalgalanmalar nedeniyle alış-satış rakamlarında küçük farklılıklar yaşanabiliyor.

ONS ALTIN VE KÜRESEL ETKİLER

Ons altın ise 4.611,35 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor.

Uzmanlara göre belirsizlik ortamının sürmesi, altın talebini canlı tutmaya devam edebilir.

DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE SON DURUM

Cumhuriyet altını: 43.818,00 TL

Gremse altın: 109.025,97 TL

Fiyatların gün içinde değişebileceği belirtilirken, yatırımcıların anlık verileri takip ederek işlem yapmaları öneriliyor.

ALANYA’DA YATIRIMCI NE YAPIYOR?

Alanya’da özellikle yaz sezonu öncesi artan nakit ihtiyacı ve düğün hazırlıkları, altın alım-satım hareketliliğini artırıyor. Kuyumcular, son dönemde hem yatırım hem de takı amaçlı alımların dengeli şekilde sürdüğünü ifade ediyor.