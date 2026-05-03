İstanbul’dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na gelen yolcu uçağı, kötü hava koşulları nedeniyle iniş sırasında pisti pas geçti. Uçağın ikinci iniş denemesi yapacağı öğrenildi.
UÇAK İKİNCİ DENEMEYE HAZIRLANIYOR
Edinilen ilk bilgilere göre pilot, iniş sırasında hava şartları nedeniyle güvenlik prosedürünü uyguladı. Uçağın havada tur attıktan sonra Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na ikinci iniş denemesi yapacağı öğrenildi.
Pas geçme işlemi, havacılıkta özellikle rüzgar, görüş mesafesi veya pist yaklaşma şartlarının uygun olmaması halinde uygulanan standart güvenlik prosedürleri arasında yer alıyor.