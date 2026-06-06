Afyonkarahisar şehir merkezine 7 kilometre mesafede inşa edilen 5 yıldızlı Sinnada Resort & Thermaland, 23 Mayıs prestijiyle hizmete girdi. Akdeniz Manşet üzerinden aktarılan bilgilere göre, dev kompleksin resmi açılışı Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçıların sahne aldığı özel bir programla gerçekleştirildi.

Tesisin bünyesindeki kongre merkezinde düzenlenen etkinliklerde, 27 Mayıs tarihinde Özcan Deniz, 29 Mayıs tarihinde ise Sıla sahne aldı. Bayram tatilini termal alanlarda geçiren ziyaretçiler, müzik dolu akşamlarda bir araya gelerek yeni tesisin olanaklarını deneyimleme fırsatı buldu.

27 FARKLI HAVUZ VE TROPİKAL KONSEPT

Toplam 19 bin 850 metrekarelik SPA ve termal alanına sahip olan tesis, 300 palmiye ağacıyla desteklenen tropikal bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Açılır kapanır tavan mimarisiyle dikkat çeken yapıda 27 farklı havuz bulunuyor. Kadın ve erkeklere özel ayrılmış termal bölümlerin dışında, ortak kullanıma sunulan alanda magnezyum havuzu, kristal tuz havuzu, Gara Rufa ünitesi ile çeşitli sauna odaları, buhar odaları ve biyolojik gölet yer alıyor.

KONAKLAMA VE GASTRONOMİ SEÇENEKLERİ NELER?

Misafirlerine Comfort Collection, Signature Collection ve Prestige Collection olmak üzere üç farklı konaklama segmenti sunan otelde, standart odalardan 300 metrekarelik Presidential Suite seçeneğine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Prestige misafirleri için özel QAssistant & Butler hizmeti sağlanıyor. Tesisin gastronomi ayağında ise Kibele, Yava, Afyon Chef's Table, Teruar, Verde ve KÖK Detox & Longevity restoranları olmak üzere toplam 6 restoran ve 10 bar hizmet veriyor.

BÖLGENİN YENİ ETKİNLİK MERKEZİ

Toplam 5 bin metrekarelik kapalı alana sahip Sinnada Convention Center, 2 bin 250 metrekarelik kolonsuz balo salonu ve 1534 metrekarelik fuaye alanıyla dev organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Tek seferde 2 bini aşkın kişinin katılabildiği etkinlikler için tasarlanan merkez, kurumsal toplantılar için de kullanılıyor. İstanbul'a 4, Ankara'ya 3 saatlik sürüş mesafesinde konumlanan tesis, her şey dahil konsepti ve ücretsiz otopark imkanıyla dört mevsim boyunca yerli turistler için erişilebilir bir sağlık turizmi alternatifi oluşturuyor.