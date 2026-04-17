ÖTV’siz araç alımına ilişkin önemli değişiklikleri de içeren yeni kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, engelli vatandaşlardan depremzedelere, vergi uygulamalarından bireysel emekliliğe kadar birçok alanda değişiklik içeriyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMINDA YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ÖTV muafiyetli araç alımı oldu. Yapılan değişiklikle birlikte, ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan vatandaşların da bu haktan yararlanmasının önü açıldı.

Ayrıca ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişilere de 10 yılda bir kez ÖTV’siz araç alma hakkı tanındı. Bu adımın, özellikle araç erişiminde zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

DEPREMZEDELERE KONUT VE İŞ YERİ DESTEĞİ

Düzenleme kapsamında afet bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için de yeni destekler getirildi. Buna göre peşin ödeme yapan depremzedelere konut ve iş yeri alımında ciddi indirimler uygulanacak.

İlk konut alımında %74, ilk iş yeri alımında ise %48 indirim sağlanacak. Bu uygulama ile bölgedeki ekonomik toparlanmanın hızlandırılması hedefleniyor.

BAHİS REKLAMLARINA VERGİ SINIRI

Kanunda yer alan bir diğer önemli düzenleme ise bahis sektörüne yönelik oldu. Buna göre bahis reklamı giderleri artık vergi matrahından düşülemeyecek. Bu adımın, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında atıldığı değerlendiriliyor.

BES KATKILARINDA PRİM MUAFİYETİ

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafında da değişikliğe gidildi. İşverenlerin çalışanları adına yaptığı katkı paylarının belirli bir kısmı sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.

Bu düzenlemenin hem işveren maliyetlerini azaltması hem de çalışanların uzun vadeli birikimlerini artırması bekleniyor.