Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’yi derinden sarsan okul saldırısının ardından, sosyal medyada yapılan paylaşımlar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Uzun süre sessiz kalan Biricik Suden’in açıklaması, kamuoyunda tepki toplarken, Demet Akalın’dan sert bir çıkış geldi.

SUDEN’İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Biricik Suden, saldırılara ilişkin sessiz kalmasının nedenini açıkladığı paylaşımında, “Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle çok sayıda kullanıcı, bu yaklaşımı duyarsızlık olarak değerlendirdi.

DEMET AKALIN’DAN SERT TEPKİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suden’e tepki gösterdi. Akalın, söz konusu ifadeleri hedef alarak şu sözleri kullandı:

“İnsanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik! Biraz merhamet!”

Akalın, paylaşımında böylesi acı olaylar karşısında daha duyarlı bir dil kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İki isim arasında yaşanan bu çıkış, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, Biricik Suden’in sözleri ve Demet Akalın’ın tepkisi üzerinden farklı görüşler paylaştı.

Yaşanan tartışma, özellikle büyük şehirlerde olduğu gibi Antalya ve Alanya’daki kullanıcılar arasında da geniş yankı bulurken, okul saldırıları sonrası oluşan toplumsal hassasiyet bir kez daha gündeme geldi.

KAMUOYUNDA HASSASİYET ARTTI

Kahramanmaraş’taki saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybetmesi, toplumda derin bir üzüntüye yol açtı. Bu süreçte yapılan paylaşımlar ve verilen tepkiler, kamuoyunda duyarlılık ve sorumluluk tartışmasını yeniden öne çıkardı.