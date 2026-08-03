Konyaaltı Belediyesi, Hacısekililer Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda olan sosyal etkinlik alanını tamamlamak için harekete geçti. Belediye Başkanı Cem Kotan'ın yerinde incelemelerde bulunduğu projenin, kısa süre içinde bitirilerek vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

2018 yılından bu yana süregelen dava süreçleri nedeniyle bölge halkının uzun yıllardır beklediği yatırım nihayet çözüme kavuşuyor. İnşaat alanında bürokratlardan bilgi alan ve saha personeliyle görüşen Başkan Kotan, tesisin stratejik konumuna dikkat çekti. Kotan, yapının sadece Hacısekililer'e değil, çevre kırsal mahallelere de hizmet vereceğini aktardı.

TESİS HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAK?

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çok amaçlı olarak tasarlanan alan; bölge sakinlerinin düğün, nişan ve mevlit gibi özel günlerine ev sahipliği yapacak. Kırsal bölgelerdeki kapalı ve düzenli ortak kullanım alanı eksikliğini büyük ölçüde gidermesi hedeflenen yapı, yöre halkının sosyal gereksinimlerine yanıt verecek.

KIRSAL MAHALLELER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya'nın geniş coğrafyasında kırsal yerleşimlerin kent merkezine olan uzaklığı, bu tür yerinde hizmet projelerinin değerini artırıyor. Sosyal tesislerin mahallelerde çok amaçlı salon olarak işlev görmesi, hem vatandaşların etkinlikler için merkeze inme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor hem de geleneksel dayanışma kültürünün kendi yaşam alanlarında sürdürülmesine olanak tanıyor. Altı yıllık hukuki engelin aşılarak inşaatın yeniden başlaması, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.