Araç ve taşınmaz alım satım işlemlerinde güvenliği sağlamak amacıyla devreye alınan Güvenli Ödeme Sistemi, son günlerde dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi.

TÜKONFED

Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, ülke genelinde hızla yayılan ve bankaların 'Para İste' özelliği üzerinden gerçekleştirilen yeni nesil dolandırıcılık vakalarına karşı kamuoyunu uyardı.

Dolandırıcılar, internet üzerinden satış ilanı veren vatandaşlarla alıcı sıfatıyla iletişime geçiyor. Güven oluşturmak için kaparo bedelini resmi sistem üzerinden göndereceklerini ifade eden şüpheliler, satıcının IBAN bilgisini talep ediyor. TÜKONFED yetkilisinin aktardığına göre, bu aşamadan sonra hesaba para göndermek yerine, bankacılık uygulamalarındaki 'Ödeme İste' seçeneği kullanılarak satıcıya bir onay bildirimi iletiliyor.

Hesabına kaparo yatırılacağını düşünen satıcı, cep telefonuna gelen bildirimi detaylıca incelemeden onayladığında kendi parasından oluyor. İşlem sonucunda satıcı, para tahsil etmek yerine kendi hesabındaki bakiyeyi dolandırıcının hesabına transfer etmiş bulunuyor. Hüseyin Ölmez, bu yöntemle son dönemde çok sayıda kişinin mağdur edildiğini bildirdi.

DİJİTAL ONAYLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankacılık uygulamalarından gelen bildirimlerin içeriği, işlemin yönünü belirleyen en kritik detay olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, gelen bildirimin bir bilgilendirme mesajı mı yoksa para çıkışına neden olacak bir onay talebi mi olduğunun dikkatle okunmasını tavsiye ediyor. Özellikle 'Para İste' taleplerinde, işlemin onaylanması halinde bakiyeden düşüm yapılacağı uyarısının gözden kaçırılmaması, aceleyle işlem yapılmaması gerekiyor.

BANKALARA GÜVENLİK ÇAĞRISI

Dolandırıcıların psikolojik baskı kurarak kurbanları acele ettirdiğine dikkat çeken Ölmez, şüpheli durumlarda banka ile iletişime geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca finans kuruluşlarına da seslenen eski Banka Müfettişi Ölmez, dijital bankacılık uygulamalarındaki güvenlik uyarılarının daha görünür hale getirilmesi ve 'Bu işlem hesabınızdan para çıkışına neden olacaktır' ibaresinin daha net bir şekilde ekranda yer alması gerektiğini açıkladı.