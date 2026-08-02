2 Ağustos 2026 tarihli Şans Topu çekilişi tamamlandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri erişime açıldı. Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarını resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol etmeye başladı.

Bu haftaki çekilişte 5+1 bilen talihli için açıklanan büyük ikramiye tutarı 6 milyon 185 bin 932 lira olarak duyuruldu. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte farklı ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler de Milli Piyango sisteminde yayımlandı.

KUPONLAR RESMİ EKRANDAN SORGULANABİLİYOR

Şans Topu oynayanlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon numaralarını veya barkod bilgilerini kullanarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. İkramiye kazanan biletlerin, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde ibraz edilmesi gerekiyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda oyuncular, ana kümeden beş sayı ile Şans Topu kümesinden bir sayı seçerek kolon oluşturuyor. Çekiliş sonunda belirlenen sayılarla eşleşme durumuna göre farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanılabiliyor. Büyük ikramiye ise 5 ana numara ve Şans Topu numarasının tamamının doğru tahmin edilmesiyle kazanılıyor.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Resmi çekiliş sonuçları Milli Piyango Online platformunda yayımlanırken, kupon sahipleri sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol edebiliyor. Yetkililer, ikramiye kazanan vatandaşların ödeme işlemleri için yalnızca resmi kanalları kullanmaları gerektiğini hatırlatıyor.