Alanya'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hastanelik oldu. Yetkililerin aktardığına göre, kaza saat 08.00 sıralarında Sugözü Mahallesi sınırları içinden geçen D-400 karayolu üzerinde yaşandı.

M.S. yönetimindeki 42 AZ 773 plakalı yolcu otobüsü ile N.K.D. idaresindeki 07 BAH 159 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü N.K.D. yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi. Ardından N.K.D., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, kazanın oluş şeklini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.

D-400 TRAFİĞİNDE SABAH YOĞUNLUĞU

Alanya'nın ana ulaşım damarı olan D-400 karayolunda özellikle sabah işe gidiş saatlerinde artan trafik hacmi, benzer kazalar için risk faktörü oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu güzergahı kullanan sürücülerin takip mesafesi ve hız sınırlarına uymasının can güvenliği açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor.