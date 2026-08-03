Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi açıklamaya göre, 2026-2027

Trendyol Süper Lig sezonuna Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Adnan Süvari'nin adı verildi. Federasyon, bu kararın futbola değer katan eski milli oyuncular ve teknik adamların anısını yaşatma projesi kapsamında alındığını bildirdi.

AVRUPA'DA İLK YARI FİNALİST

Aydın'da 1926 yılında dünyaya gelen Süvari, teknik adamlık kariyerine Karşıyaka'da adım attıktan sonra asıl efsaneleştiği Göztepe'nin başına geçti. Sarı-kırmızılı ekiple 1968-1969 sezonunda UEFA

Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükselerek, bir Türk takımını Avrupa'da bu aşamaya taşıyan ilk teknik direktör unvanını elde etti. Bir sonraki sezon ise takımını UEFA

Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale çıkardı.

Başarılı teknik adam, Göztepe ile ulusal düzeyde de 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Süvari, kulüp kariyerindeki bu parlak dönemin yanı sıra 1966-1968 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlendi.

FEDERASYONDA HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENDİ?

Adnan Süvari sadece saha kenarında değil, yönetim kademesinde de Türk futboluna yön veren isimlerden biriydi. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde ilk kez 1964-1965 döneminde Muhterem Özyurt yönetiminde görev alan Süvari, 1976-1977 yıllarında Füruzan Tekil başkanlığında asbaşkanlık yaptı. Son olarak 1980'de Mazhar Zorlu'nun ekibinde yer alan efsane futbol adamı, federasyonun idari yapılanmasında da kritik roller üstlendi. TFF yetkilileri, yeni sezon isimlendirmesinin tüm takımlara hayırlı olmasını temenni etti.