ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde yaşanan su sorunu mahalle sakinlerini mağdur etmeye devam ediyor. Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan, mahallede bulunan su deposundan 18 gündür suyun boşa aktığını belirterek, aynı süreçte mahallenin büyük bölümünün susuz kaldığını ifade etti. Mahallede yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığını dile getiren Gündoğan, suyun mahallenin üçte ikisine ulaşmadığını söyledi. Özellikle birinci katlardaki dairelere dahi su çıkmadığını, ikinci katların ise tamamen susuz kaldığını belirten Gündoğan, vatandaşların her gün aynı mağduriyeti yaşadığını vurguladı. Sorunun defalarca yetkililere iletildiğini ifade eden Gündoğan, ASAT Genel Müdürü'ne çağrıda bulunarak, "Tosmur Mahallesi'nin ek su deposundan tam 18 gündür su boşa akıyor. Mahallemizde yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor ancak mahallenin üçte ikisine su ulaşmıyor. Birinci katlara bile su çıkmazken, ikinci katlara hiç çıkmıyor. Vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşıyor. Defalarca dile getirmemize rağmen bu soruna çözüm bulunamadı. 18 gündür bu su hâlâ boşa akmaya devam ediyor. Bu kadar akan suyla artık çevrede sulanacak tarla bile kalmadı. Bu israfın bir an önce önlenmesini ve mahallemizin su sorununa kalıcı çözüm bulunmasını bekliyoruz. Artık gerçekten bıktık" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN